В Латвии могут запретить для госзакупок товары из Беларуси 1 18.04.2024, 17:47

Детали.

Законопроект о запрете товаров и услуг из Беларуси и России при осуществлении госзакупок могу принять в Латвии, сообщил объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения (LSM).

Сообщается, что поправки к законам о публичных закупках и о закупках поставщиков общественных услуг Сейм передал Бюджетно-финансовой комиссии.

Поправки состоят из одной статьи. В ней значится, что заказчик, готовя закупку, «выдвигает требование к претендентам обеспечить, чтобы при исполнении заказа не использовались товары и услуги из России и Беларуси». Предполагается, что ограничение должно вступить в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект предложен депутатами от партии Национальное объединение, которые ранее выступали за запрет движения по латвийским дорогам автомобилей с белорусскими номерами.

Ранее LSM анонсировал введение с 8 марта запрета на ввоз в страну овощей, фруктов и некоторой другой сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Мера была предпринята.