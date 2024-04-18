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В Латвии могут запретить для госзакупок товары из Беларуси

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  • 18.04.2024, 17:47
В Латвии могут запретить для госзакупок товары из Беларуси

Детали.

Законопроект о запрете товаров и услуг из Беларуси и России при осуществлении госзакупок могу принять в Латвии, сообщил объединенный новостной портал латвийского радио и телевидения (LSM).

Сообщается, что поправки к законам о публичных закупках и о закупках поставщиков общественных услуг Сейм передал Бюджетно-финансовой комиссии. 

Поправки состоят из одной статьи. В ней значится, что заказчик, готовя закупку, «выдвигает требование к претендентам обеспечить, чтобы при исполнении заказа не использовались товары и услуги из России и Беларуси».  Предполагается, что ограничение должно вступить в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект предложен депутатами от партии Национальное объединение, которые ранее выступали за запрет движения по латвийским дорогам автомобилей с белорусскими номерами.

Ранее LSM анонсировал введение с 8 марта запрета на ввоз в страну овощей, фруктов и некоторой другой сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Мера была предпринята.

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