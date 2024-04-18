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Польская полиция хочет брать на службу белорусов

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  • 18.04.2024, 18:39
  • 4,628
Польская полиция хочет брать на службу белорусов

Без польского гражданства.

В полиции Польши предлагают разрешить брать на службу иностранцев, у которых нет польского гражданства. Таким образом хотят бороться с хроническим кадровым голодом, который наблюдается в правоохранительных органах Польши.

Полицию прежде всего интересуют граждане Беларуси, Украины и Грузии. В органах считают, что сотрудники-иностранцы помогут определить специфику преступности в среде их соотечественников, а также определить культурные особенности проживания в Польше национальных диаспор, сообщает RMF24.

В штабе польской полиции считают, что из-за притока мигрантов в связи с войной в Украине структура криминального мира в стране изменится. Иностранцы, как считается, смогут помочь разобраться в новых реалиях.

Рассматривается возможность трудоустройства иностранцев как на штатные должности, так и на должности консультантов. Решений по этому вопросу пока не принято, полиция будет изучать зарубежный опыт.

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