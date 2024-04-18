Российским чиновникам запретили выезжать за границу: даже в Беларусь 8 18.04.2024, 18:54

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«Железный занавес» опускается.

Российские власти опускают «железный занавес» для чиновников, депутатов и работников госструктур, запрещая выезд за рубеж даже в «дружественные» страны, сообщает Reuters со ссылкой на девять знакомых с ситуацией источников.

По их словам, ограничения на поездки, которые были негласно введены в 2022 году, а затем закреплены официально в конце 2023-го, были еще больше ужесточены в последнее время. Инициатива исходит от ФСБ, которая утверждает, что чиновники могут разгласить государственные секреты, либо быть арестованы и экстрадированы на Запад, поясняют источники Reuters.

«Никуда нельзя поехать вообще, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники», — рассказывает один из собеседников агентства. По его словам, чтобы пересечь границу, госслужащим нужно спецразрешение, которое, впрочем, выдают лишь в исключительных случаях.

Депутатам Госдумы запрещено покидать Россию в принципе, рассказал Reuters источник в аппарате нижней палаты парламента. «Я не могу поехать даже в Минск», — сетует он: формально есть процедура получения разрешения, но на практике все запросы отклоняются. Аналогичное правило введено в министерстве финансов: разрешены лишь поездки по работе. Сотрудники силовых структур — министерства внутренних дел, ФСБ и Росгвардии — могут провести отпуск в республиках бывшего СССР, а также на Кубе, в Иране, в Сирии и КНДР.

Даже путешествия в Китай, который Кремль называет «стратегическим партнером» России, утверждая, что между странами существует «беспрецедентно высокий» уровень взаимодействия, находятся под вопросом. Причина — в угрозе ареста, говорят источники Reuters.

Чуть мягче, по их словам, ограничения — в администрации президента, тогда как в некоторых госкомпаниях у сотрудников уже изъяты загранпаспорта.

Запрет на выезд для чиновников введен по личному указанию президента Владимира Путина, рассказывали ранее источники The Moscow Times из числа бывших и действующих сотрудников АП и правительства.

По их словам, спецслужбы и Кремль опасаются дезертирства чиновников, которым не по душе жизнь в «осажденной крепости» и которые хотели бы дистанцироваться от президента, ставшего фигурантом ордера на арест от Гаагского суда.