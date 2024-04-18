Биткоин вырос до $64 тысяч 1 18.04.2024, 19:54

Криптовалюта восстанавливается перед халвингом.

Биткоин, пережив краткосрочное падение 17 апреля, когда его цена опустилась ниже $60 тыс., впервые с начала марта демонстрирует признаки восстановления перед халвингом. 18 апреля, после начала торгов в США, курс колеблется у отметки $63 тыс. 572, за последние 24 часа биткоин подорожал примерно на 3%.

С начала недели первая криптовалюта потеряла около 10% своей стоимости, однако, по мнению аналитиков CryptoQuant, данная коррекция может стать предвестником нового витка роста цены биткоина.