Момент падения российского Ту-22М3 показали на видео 1 19.04.2024, 8:13

1,330

Что известно о самолете, из которого РФ ночью запустила ракеты по Украине.

Утром 19 апреля в Ставропольском крае России разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Момент падения самолета попал на видео.

Видео с момента авиакатастрофы опубликовали в местных Telelgram-каналах.

Это событие произошло вскоре после российской ракетной атаки на Украину, поэтому есть предположение, что самолет мог быть сбит Силами обороны.

После авиакатастрофы также были найдены два летчика из упавшего на Ставрополье самолета, местные власти сообщают, что они живы.

«Найдены два летчика из упавшего на Ставрополье самолета, они живы», – заявил губернатор Владимир Владимиров.

Как сообщают мониторинговые каналы, в России разбился самолет Ту-22М3 военно-космических сил РФ, который ночью выполнял запуски крылатых ракет Х-22 по южным областям Украины. Есть версия, что его могли сбить украинские военные.

Что известно о самолете Ту-22М3?

Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с переменной геометрией крыльев, разработанный ОКБ имени А.М. Туполева и сделан на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Этот самолет предназначен для поражения как морских, так и наземных целей с помощью крылатых ракет, включая ядерные боеголовки, и авиабомбы.

Ту-22М3 находится в употреблении с 1974 года, совершил свой первый полет 20 июня 1977 года и был запущен в серийное производство с 1978 года по 1993 год.

Основное вооружение самолета включает противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету Х-22Н с легкой фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной пробить корпус корабля на площадь 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой, которая имеет дальность пуска около 500 км.

Ту-22М3 также может быть оснащен свободно падающими бомбами, залп которых способен покрыть площадь, эквивалентную 35 футбольным полям. Также он способен с высоты 10 километров точно поразить малое сооружение одиночной бомбой.

С самого начала эксплуатации самолета возникали постоянные технические проблемы из-за конструктивных недостатков, приводивших к частым авариям с российскими пилотами.

В 2018 году Россия разработала модернизированную версию этого самолета Ту-22М3М, которая имела расширенные боевые возможности.