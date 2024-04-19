В Беларуси начали продавать полноприводный внедорожник Jetour Т2 4 19.04.2024, 10:33

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В Беларуси стартовали продажи нового полноприводного внедорожника Jetour Т2. Он доступен у нас в двух комплектациях: Voyage и Expedition, отмечает av.by.

T2 — первый внедорожник Jetour с колёсной формулой 4 × 4, доехавший до белорусского рынка. Габариты у автомобиля следующие: длина — 4 785 мм (4 612 мм без учёта кожуха запасного колеса на двери багажника), ширина — 2 006 мм, высота — 1 880 мм. Расстояние между осями — 2 800 мм. Дорожный просвет — 220 мм. Глубина преодолеваемого брода — до 700 мм, углы съезда и въезда — 28 градусов.

Машина оснащается 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 244 л. с. (375 Нм крутящего момента), роботизированной КПП и двумя блокируемыми электроникой муфтами в межосевом и заднем межколёсном дифференциалах (eLSD). До 100 км/ч автомобиль полной массой 2 215—2 255 кг способен разгоняться за 8,7 секунды. Комбинированный расход топлива — 9,3 л на 100 км.

Для езды по бездорожью у авто есть внедорожный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 7 до 15 км/ч, система определения глубины преодолеваемого брода, штатная металлическая защита моторного отсека снизу и пластиковая защита топливного бака. Имеется возможность наблюдать за тем, что находится под днищем машины.

Для водителя и пассажиров Jetour T2 предлагает пятиместный салон с ровным полом на втором ряду.

Цены на полноприводный Jetour T2 Voyage начинаются с 131 000 BYN (в перерасчёте примерно 39 930 долларов). Стоимость максимальной комплектации Jetour T2 Expedition в специальной окраске — 139 000 BYN (около 42 400 у. е.).