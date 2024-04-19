В Польше задержали двоих подозреваемых в нападении на соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе
- 19.04.2024, 11:04
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Они будут переданы Литве.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил 19 апреля, что в Польше задержаны два человека, подозреваемых в избиении соратника Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе.
«В Польше задержаны два человека, подозреваемых в избиении российского оппозиционера Леонида Волкова. Я благодарю Польшу за отличную работу, которую она сделала, я говорил об этом с президентом Польши и поблагодарил их за отличное сотрудничество», — сказал президент Навуседа.
Глава Литвы также поблагодарил специалистов литовской криминальной разведки, которые провели первоначальную и подготовительную работу.
«В ближайшее время, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве», — сказал он. Однако не уточнил, когда это может произойти.
Науседа также не уточнил, кто эти люди и гражданами какой страны являются.