В Польше задержали двоих подозреваемых в нападении на соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе 19.04.2024, 11:04

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Они будут переданы Литве.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил 19 апреля, что в Польше задержаны два человека, подозреваемых в избиении соратника Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе.

«В Польше задержаны два человека, подозреваемых в избиении российского оппозиционера Леонида Волкова. Я благодарю Польшу за отличную работу, которую она сделала, я говорил об этом с президентом Польши и поблагодарил их за отличное сотрудничество», — сказал президент Навуседа.

Глава Литвы также поблагодарил специалистов литовской криминальной разведки, которые провели первоначальную и подготовительную работу.

«В ближайшее время, после завершения процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве», — сказал он. Однако не уточнил, когда это может произойти.

Науседа также не уточнил, кто эти люди и гражданами какой страны являются.