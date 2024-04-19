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В минском аэропорту задержали россиянина

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  • 19.04.2024, 12:05
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В минском аэропорту задержали россиянина

Он пытался вывезти дочь в Шарм-Эш-Шейх по фальшивому паспорту.

В минском аэропорту пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти полуторагодовалую дочь за границу по фальшивому паспорту.

Как рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета, 25 марта при оформлении рейса Минск — Шарм-Эш-Шейх гражданин РФ предъявил поддельный паспорт своего полуторагодовалого ребенка. Мужчину задержали.

В ходе опроса гражданин России пояснил, что в данный момент он находится в бракоразводном процессе, а настоящий паспорт ребенка находится у супруги. В этой связи мужчина решил купить паспорт для дочери в интернете и незаконно вывезти ее за границу.

Россиянина передали сотрудникам милиции, а ребенка вернули матери.

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