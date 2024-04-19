Появились подробности ответного удара Израиля по Ирану 19.04.2024, 14:36

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«Сделали то, что обещали».

В пятницу, 19 апреля, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на атаку иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 апреля. Под ударом оказалась крупная иранская авиабаза в Исфахане, пишет Bild.

По информации издания, Израиль согласовал атаку на авиабазу в Исфахане с Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США. Также сообщается, что упомянутые государства заверили Израиль, что помогут сбивать ракеты и БПЛА в случае нападения Ирана.

Как отмечают журналисты, контратаку Израиля ожидали на протяжении нескольких дней.

«Мы сделали то, что обещали», — сказал израильский источник журналистам.

Высокопоставленные сотрудники израильских силовых структур сообщили, что накануне атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел много часов, совещаясь с членами военного кабинета. При этом официально Иерусалим не взял на себя ответственность за удар по авиабазе.

CNN пишет, что Израиль предупредил США о том, что ближайшие дни примет ответные меры против Ирана.

«Мы не поддержали этот ответ», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Также сообщается, что удар не затронул иранские ядерные объекты. По словам источника в региональной разведке, прямые удары между двумя странами «закончились» и со стороны Тегерана не ожидается ответа.

Как отмечает Reuters, в Иране преуменьшают значение атак Израиля. Иранский чиновник сообщил агентству, что Тегеран не планирует реагировать на этот инцидент.

Журналисты также указали на то, что в пятничных иранских новостных репортажах об обстреле не упоминался Израиль, а государственное телевидение транслировало аналитиков и экспертов, которые пренебрежительно отзывались о масштабах инцидента. В тот же день Иран вновь открыл аэропорты и воздушное пространство.

В агентстве полагают, что ограниченный масштаб израильской атаки и сдержанная реакция иранской стороны могут говорить об успешных усилиях дипломатов, которые работают над предотвращением полномасштабной войны в регионе.

Напомним, утром 19 апреля в иранском городе Кахджаварестан в районе башни Шкари Артеш на северо-востоке Исфахана прогремело три взрыва. Высокопоставленный американский чиновник в интервью заявил, что Израиль запустил ракеты в рамках ответного удара по Ирану.