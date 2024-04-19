ВСУ ликвидировали в Луганске российского комбрига 1 19.04.2024, 15:19

2,040

До этого полковник РФ успел стать хромым.

В оккупированном Луганске во время ракетного удара по штабу российских оккупантов 13 апреля погиб полковник РФ Павел Кропотов. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Успешно демобилизован командир 59-й гвардейской бригады связи полковник Кропотов Павел, 13 апреля 2024 года в результате удара по штабу в г. Луганск», — рассказал Штефан.

Российские СМИ сообщают, что похороны ликвидированного российского комбрига проходили в Екатеринбурге в РФ.

«В Екатеринбурге попрощались с командиром воинской части 28331, гвардии полковником Павлом Кропотовым, который погиб в Луганске под обстрелом британских ракет. Проводить его в последний путь пришли около 200 человек», — говорится в сообщении.

Оккупанту было 45 лет, он получил образование в Томском высшем военном командном училище связи, затем в Новочеркасском училище связи. Сначала служил на Дальнем Востоке, где из лейтенанта дослужился до подполковника. Затем Кропотов служил в 106-й бригаде в Юрге (Кемеровская область). В 2015-2016 годах участвовал в военной операции России в Сирии. Вернувшись оттуда, он перевелся в воинскую часть под Екатеринбургом.

Сообщается, что полковник уже неоднократно попадал под обстрелы в Украине. Год назад его взрывной волной его выбросило со второго этажа, он получил ранение ноги и после этого начал хромать, а погиб полковник «на боевом посту».