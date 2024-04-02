Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу партии 2.04.2024, 2:06

Он скончался при крушении балкона.

Во время празднования победы оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) на выборах в Турции в здании рухнул балкон, стоявший на нем член партии Мехмет Палаз погиб, сообщает газета Milliyet.

Палаз был заместителем председателя отделения РНП в округе Тавас в провинции Денизли. После того, как стало известно о победе члена партии Кадира Татика на выборах в Тавасском округе, его сторонники начали праздновать это событие на улице перед зданием партии. Когда часть людей поднялась на второй этаж здания и вышла на балконы, один из двух балконов не выдержал и рухнул. Пострадали восемь человек, у троих из них тяжелые травмы.

Среди пострадавших был Мехмет Палаз, он получил травму головы, его госпитализировали. Утром 1 апреля Палаз умер.

Муниципальные выборы прошли во всех провинциях (их всего 81) Турции. В Стамбуле после подсчета почти 100% бюллетеней победил действующий мэр 53-летний член Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу, он набрал 51,09% голосов. Его оппонент из правящей Партии справедливости и развития (ПСР), бывший министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум получил 39,59%.

Турецкой оппозиции также удалось сохранить под своим контролем столицу страны. Действующий мэр Анкары Мансур Яваш, также представлявший РНП, набрал 60,35% голосов (кандидат от правящей партии Тургут Алтынок — 31,69%). Кандидаты РНП одержали победы и в других крупных городах — Измире, Бурсе, Анталье, Адане, Шанлыурфе.