Недорогой спортивный кроссовер Toyota за $10 тысяч впервые рассекретили 2 2.04.2024, 9:31

1,974

Как выглядит авто?

Toyota готовит компактный купе-кроссовер Urban Cruiser Taisor. Презентация модели состоится в апреле, а пока на Youtube-канале японского производителя опубликовали видео с новой моделью.

Короткий ролик дает понять, что новый Toyota Urban Cruiser Taisor будет создан на базе Suzuki Fronx. Купе-кроссоверы очень похожи внешне — у них покатая линия крыши, высокий капот и выпуклые расширенные крылья. Модель от Toyota отличается дизайном передней части с оптикой в духе Toyota Land Cruiser 300, а также другими 17-дюймовыми дисками.

Салон Toyota Urban Cruiser Taisor не показали, однако известно, что он не будет сильно отличаться от интерьера Suzuki Fronx. Это значит, что кроссовер получит 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Среди опций будут камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

Четырехметровый кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (90 л. с.) и 1,0 л турбо (100 л. с.).

Производство модели наладят в Индии. Стартовая цена Toyota Urban Cruiser Taisor составит около 10 000 долларов, то есть это будет один из самых дорогих кроссоверов марки.