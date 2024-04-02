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СМИ: ГУР атаковало завод со сборки «Шахедов» в Татарстане в 1200 км от Украины

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  • 2.04.2024, 10:05
  • 3,832
СМИ: ГУР атаковало завод со сборки «Шахедов» в Татарстане в 1200 км от Украины

Украинская разведка раскрыла детали.

Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1200 км от Украины, стал завод со сборки «Шахедов». Это была операция ГУР.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод со сборки дронов-камикадзе «Шахед», которые россияне маркируют под «Герань-2».

По данным издания, это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также собеседник добавляет, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

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