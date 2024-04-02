Болгария сместила белорусам сроки подачи на «шенген»: сколько еще ждать
- 2.04.2024, 10:35
Планировалось, что с 1 апреля можно будет податься на краткосрочную визу, но что-то пошло не так.
Болгария не будет принимать документы на «шенген» с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства.
Сроки были сдвинуты на две недели для посольства в Минске. Там процесс запустят 15 апреля.
В других городах, где работает компания VFS Global (Брест, Барановичи, Витебск, Гомель, Гродно, Лида, Могилев и Пинск) прием документов начнется только с 1 мая.
Информация на сайте визового центра VFS Global будет доступны с 8 апреля 2024 года.
Напомним, что страны недавно вошли в Шенгенскую зону и теперь могут выдавать визы. Правда, с некоторыми оговорками.
Документы будет принимать как само посольство, так и визовые центры Болгарии в разных городах Беларуси в лице компании VFS Global.
Консульский сбор составит €35 (для всех старше 12 лет), сервисный сбор ВЦ – €25 с каждого заявителя независимо от возраста.
Запись на «шенген» предполагается стандартная – через личный кабинет на сайте визового центра.
Важный момент: виза будет краткосрочной (тип C), а разрешение на въезд от Болгарии или Румынии предоставит право на посещение всех стран Шенгенской зоны.