Болгария сместила белорусам сроки подачи на «шенген»: сколько еще ждать 2.04.2024, 10:35

Планировалось, что с 1 апреля можно будет податься на краткосрочную визу, но что-то пошло не так.

Болгария не будет принимать документы на «шенген» с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте посольства.

Сроки были сдвинуты на две недели для посольства в Минске. Там процесс запустят 15 апреля.

В других городах, где работает компания VFS Global (Брест, Барановичи, Витебск, Гомель, Гродно, Лида, Могилев и Пинск) прием документов начнется только с 1 мая.

Информация на сайте визового центра VFS Global будет доступны с 8 апреля 2024 года.

Напомним, что страны недавно вошли в Шенгенскую зону и теперь могут выдавать визы. Правда, с некоторыми оговорками.

Документы будет принимать как само посольство, так и визовые центры Болгарии в разных городах Беларуси в лице компании VFS Global.

Консульский сбор составит €35 (для всех старше 12 лет), сервисный сбор ВЦ – €25 с каждого заявителя независимо от возраста.

Запись на «шенген» предполагается стандартная – через личный кабинет на сайте визового центра.

Важный момент: виза будет краткосрочной (тип C), а разрешение на въезд от Болгарии или Румынии предоставит право на посещение всех стран Шенгенской зоны.