CNN: Украина атакует территорию России специальными дронами с «машинным зрением» 4 2.04.2024, 10:52

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Эти беспилотники имеют больший радиус действия.

С начала 2024 года Украина все чаще и чаще наносит удары дронами по территории РФ: под ударами оказываются НПЗ и военные предприятия РФ.

Для этой цели Киев использует беспилотники с так называемым «машинным зрением», когда нет надобности в связи со спутником, информирует CNN.

Даже несмотря на то, что Запад не особо доволен атаками Киева на НПЗ РФ, Украине удается достичь главной цели – лишить бюджет России поступлений от продажи нефти.

Для таких атак Киев использует особые беспилотники, которые имеют больший радиус действия. Они способны нести много взрывчатки и получили самую базовую версию ИИ, чтобы было возможно преодолевать препятствия на своем пути.

За точность нанесения удара отвечают датчики. Это и есть так называемое «машинное зрение» – одна из форм ИИ. Беспилотник может сам определить, где он находится, даже не выходя на связь со спутником.

Британский военный эксперт Крис Линкольн-Джонс заявил, что ИИ на дронах очень низкий, но и при этом раньше его вообще не было на беспилотниках.

Источник пишет, что большинство новых дальнобойных дронов производится в самой Украине. В МО Украины и СБУ отказались комментировать статью CNN.

Эксперты также заявляют, что Киев наносит удары не по резервуарам с топливом, а по дистилляционным установкам. Главная цель – вывести их из строя. Ремонт требует не только много времени, но и запчасти, которые продаются только вне России.