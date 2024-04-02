В 1000 км от Украины: что известно об уникальной атаке на завод с «Шахедами» и НПЗ в Татарстане 3 2.04.2024, 12:17

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Установлен рекорд по дальности.

Украинским дронам сегодня утром удалось поразить завод по сборке «Шахедов» и НПЗ в Татарстане. Пока это самые отдаленные места поражения российских объектов от границ Украины, поскольку минимальное расстояние от подконтрольных ВСУ территорий превышает 1000 км.

РБК-Украина в материале рассказывает, что известно об атаке на заводы в Татарстане и их последствиях.

Первыми об атаке дронов начали писать Telegram-каналы. По их данным первые взрывы прогремели около шести утра на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Очевидцы делились кадрами пролета беспилотника и его попадания в одну из построек. После чего глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил атаку БПЛА на ряд предприятий в Елабуге и Нижнекамске.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», - написал он.

Касательно последствий российские власти традиционно отмалчиваются. Мол, «серьезных разрушений нет, а технологический процесс предприятий не нарушен».

«В Елабуге, к сожалению, пострадали в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности», - добавляет Минниханов.

Но на самом деле, как пишут, в том числе и сами российские Телеграм-каналы, последствия атаки все же есть и они достаточно ощутимы.

Завод по сборке «Шахедов» и общежитие

Как впоследствии стало известно РБК-Украина от источников в спецслужбах, целью атаки в этой ОЭЗ стал завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед», которые россияне маркируют под «Герань-2». Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей, сообщил изданию собеседник.

Само же руководство ОЭЗ утверждает, что дроны ударили по общежитию местного колледжа «Елабуга Политех». Прокремлевские СМИ пишут о попадании одного дрона, по меньшей мере, 7 человек пострадавших.

Что интересно, еще летом 2023 года российское оппозиционное сообщество «Протокол» писало, что студентов из «Алабуги» привлекают для сбора беспилотников «Шахед» для фронта. Подросткам от 15 до 17 лет приходится работать круглосуточно, иногда без перерывов на сон и еду, а отказ от работы грозит отчислением.

Что известно об ОЭЗ «Алабуга»?

«Алабуга» - это особая экономическая зона (ОЭЗ) в Елабужском районе Татарстана. Расположена в 10 км от Елабуги, 25 км от Набережных Челнов, 40 км от Нижнекамска и 210 км от Казани. Занимает площадь 3903,5 га.

В 2015, 2016 и 2017 годах она получила титул лучшей ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала fDiIntelligence (входит в группу Financial Times).

В 2019 году «Алабуга» стала крупнейшей особой экономической зоной промышленно-производственного типа в России, приносящей 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны, обеспечивающей 39% частных инвестиций в российские ОЭЗ.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие иностранные компании, которые планировали стать резидентами «Алабуги» и строить там свои предприятия, отказались от этих планов. Кроме того, с ОЭЗ начали уходить крупные резиденты, среди них - американский автоконцерн Ford, вышедший из капитала совместного предприятия с российской группой «Соллерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit.

Отметим, что в этой экономической зоне находится еще одна «жирная» цель для украинских беспилотников - это НПЗ «Элаз-Нефтепродукт». Сначала в сети распространялись сообщения, что этот нефтеперерабатывающий завод тоже попал под атаку, но впоследствии выяснилось, что речь идет об НПЗ «Танеко».

НПЗ в Нижнекамске

Что же известно об атаке на этот НПЗ в Татарстане? РБК-Украина узнало от источников в спецслужбах, что украинским дронам удалось поразить НПЗ «Танеко» в Нижнекамске. Это были совместные действия украинских сил безопасности и обороны.

При этом Телеграм-канал Baza пишет, что атаку совершил якобы один беспилотник. Сообщается о трех пострадавших.

В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в ТатарстанеФото: НПЗ в Нижнекамске попал под атаку (росСМИ)

С комментарием вышел и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он сообщил, что дрон действительно «попробовал атаковать нефтеперерабатывающий завод», но его, мол, подавили системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, «разрушений и пострадавших в результате нет». Впрочем, его заявлениям противоречит фото в сети, где, как утверждают росСМИ, показан значительный пожар на НПЗ. По предварительным данным, дрон попал по одной из установок, что привело к возгоранию.

Обратим внимание, что нефтеперерабатывающий завод «Танеко» (Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) компании «Татнефть» был основан в 2005 году. Это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России. В 2022 году он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны с объемом переработки 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Атаки дронов по России

Напомним, что в последнее время объекты России часто терпят удары беспилотниками. В частности, речь идет о массированных атаках по российским предприятиям нефтегазовой отрасли. И если ближайшие точки ударов располагались на расстоянии до 100 км, то самые дальние - до 900 км (терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом). Сегодня, что не исключено, украинским дронам удалось установить «рекорд», преодолев отметку более 1000 км и поразив цели.

Заметим, что для России такие атаки наносят немалый ущерб. Недавно британская разведка сообщила, что у россиян сокращаются нефтеперерабатывающие мощности из-за атак ударных дронов, а поврежденные НПЗ будут восстанавливать дольше из-за западных санкций против предприятий и запрета импорта важного оборудования для страны-агрессора.

Более того, 1 апреля издание Bloomberg сообщило, что РФ сокращает экспорт дизеля после атак на НПЗ.