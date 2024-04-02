СМИ: ВСУ сбросили на ВС РФ французскую авиабомбу AASM «Hammer» массой 340 кг 6 2.04.2024, 16:57

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Прилет на видео зафиксировали сами оккупанты.

Украинские Воздушные Силы поразили позиции россиян в Тоненьком французской авиабомбой AASM-250 HAMMER, пишет dialog.ua. Прилет авиационной бомбы зафиксировали сами оккупанты в оккупированном селе Донецкой области. Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Судя по опубликованным кадрам, видео снимал на камеру мобильного телефона российский оккупант. На обнародованном видео в небе виден след от твердотопливного ракетного двигателя. Бомба резко меняет траекторию и направляется к развалинам одного из домов на оккупированных позициях в селе.

Затем происходит мощный взрыв, разбрасывающий обломки руин на большой радиус вокруг эпицентра зоны поражения.

Вероятно, украинские воздушные силы применяли французскую управляемую авиационную бомбу AASM-250 Hammer. Французские и украинские специалисты адаптировали эти бомбы для использования из многоцелевых истребителей МиГ-29 Украины.

AASM является комплектом модернизации для имеющихся свободно падающих неуправляемых авиабомб. Модель AASM-250 Hammer базируется на американской бомбе Mk 82 массой 227 кг.

Комплект состоит из передней части с системой наведения и закрылками, и задней с ускорителем, который предназначен для увеличения дальности полета.

Носовая часть комплекта модернизации AASM может оснащаться тремя системами наведения: инерционной с коррекцией по GPS, инерционной с тепловизионной ГСН или аналогичной с системой наведения по лазерному лучу.

Первый тип системы, согласно информации разработчика, имеет точность попадания 10 метров, а остальные два – всего 1 метр. Управляемые авиабомбы с тепловизионной и лазерной системами наведения невосприимчивы к враждебным системам радиоэлектронной борьбы.