Крупнейший СПГ-проект России не может начать экспорт газа из-за санкций США 2.04.2024, 18:16

Покупателей найти не удается, танкеры ледового класса не пришли, а хранить избытки газа негде.

Планы российских властей утроить экспорт сжиженного газа к 2030 г. и увеличить долю страны на мировом рынке до 20% с нынешних 8% рушатся из-за развязанной Кремлем войны. «Арктик СПГ 2» должен был уже начать поставки зарубежным клиентам, но они не только не начались – в феврале управляющий проектом «Новатэк» был вынужден резко сократить добычу. Покупателей найти не удается, танкеры ледового класса не пришли, а хранить избытки газа негде.

«Арктик СПГ 2» должен был начать поставки сжиженного газа с первой технологической линии в начале 2024 г. Но в ноябре прошлого года США ввели санкции против проекта. «Новатэк» объявил форс-мажор, срок начала экспорта был сдвинут на март. Но пока продажи СПГ так и не начались, а добыча упала с 425 млн кубометров в декабре до 250 млн кубометров в январе, а затем и вовсе рухнула в феврале до 83 млн, сообщает Bloomberg, которому удалось ознакомиться с соответствующими данными.

«Новатэк» ведет переговоры о продаже СПГ на спот-рынке или о заключении долгосрочного контракта с китайскими компаниями, но мало кто из них хочет рисковать попаданием под вторичные американские санкции, рассказали агентству люди, знакомые с ходом переговоров.

Китайским Cnooc и CNPC в «Арктик СПГ 2» принадлежит по 10%, и им причитается доля производимого топлива. Но они также импортируют СПГ из США и не хотят ставить под удар свои закупки у американских производителей, сообщал ранее Bloomberg. Другие акционеры, французская TotalEnergies и японская Mitsui, объявили форс-мажор и заморозили свое участие в проекте.

«Новатэк» также не получил газовозы ледового класса, которыми собирался вывозить СПГ по Северному морскому пути. Из 21 газовоза у компании сейчас есть три российского производства. Южнокорейская Hanwha Ocean, выполнявшая заказ на строительство части кораблей, разорвала контракт после начала войны, а японская Mitsui OSK Lines, которая должна была экспортировать газ с «Арктик СПГ 2», не может ни получить заказанные танкеры, ни продать их россиянам.

«Новатэк» также пытается найти покупателей в Индии, говорят источники Bloomberg. Если ему удастся с кем-то договориться, больше возможностей для вывоза СПГ появится, когда откроется летняя навигация по Севморпути.

Запланированная мощность уже построенной первой технологической линии «Арктик СПГ 2» – 6,6 млн тонн в год, вместе с со второй и третьей (их предполагалось ввести в строй в 2024 и 2026 гг. соответственно) общая мощность должна составить 19,8 млн тонн в год.