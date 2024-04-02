Forbes назвал богатейших бизнесменов мира 2 2.04.2024, 18:48

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США вновь заняли первое место среди стран с наибольшим количеством граждан-миллиардеров.

Глава Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) Марк Цукерберг вернулся в топ-5 списка богатейших миллиардеров мира по версии Forbes, заняв четвертое место. Его состояние резко выросло в 2,7 раза, с $64,4 млрд в 2023 году до $177 млрд в 2024 году. Последний раз Цукерберг был в топ-5 в 2021 году, тогда его состояние составляло $97 млрд.

Рейтинг журнала второй год подряд возглавил глава LVMH (LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние выросло более чем на 10%, с $211 млрд до $233 млрд.

Компания владеет 75 брендами в сфере моды и косметики, включая Dior, Louis Vuitton, Tiffany&Co. и Hennessy.

Основным активом 75-летнего миллиардера являются акции LVMH. Также холдинг Agache, который принадлежит Арно, владеет долей в венчурной компании Aglaé Ventures с инвестициями в Netflix и ByteDance. Последняя является владельцем соцсети TikTok.

Второе место также сохранил соучредитель производителя электромобилей Tesla, производителя ракет SpaceX и стартапа по прокладке туннелей Boring Company Илон Маск, который смог улучшить прошлогодний результат — его состояние выросло более чем на 8%, со $180 млрд до $195 млрд.

Миллиардеру принадлежит около 12% акций Tesla без учета опционов (с ними 21%), при этом Маск заложил более половины своих акций в качестве обеспечения по личным займам на сумму до $3,5 млрд. Ему также принадлежит около 74% акций компании X.

Третье место списка Forbes занял основатель Amazon Джефф Безос. В 2023 году его состояние упало на треть, с $171 млрд до $114 млрд, но сейчас оно составляет $194 млрд. Миллиардер также владеет The Washington Post и Blue Origin — аэрокосмическая компания, которая разрабатывает ракеты. В июле 2021 года он совершил полет в космос на одной из них.

Пятое место Forbes занял председатель правления, технический директор и соучредитель разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон. Его состояние выросло почти на треть, с $107 млрд до $141 млрд. В этой компании ему принадлежит чуть менее 40%. Эллисон входил в совет директоров Tesla с декабря 2018 года по август 2022 года, и он все еще владеет примерно 15 млн акций производителя электромобилей.

По подсчетам журнала, всего появились 265 новых миллиардеров, их число достигло 2,781 тыс. человек. По данным Forbes, совокупное состояние богатейших людей мира достигает $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем год назад.

Самым богатым из новых миллиардеров в списке Forbes стал итальянец Андреа Пиньятаро, гендиректор ION Group, лондонской компании, которая занимается финансовыми данными и технологиями, и бывший трейдер по облигациям Salomon Brothers. Его состояние составило $27,5 млрд, в итоге он занял 65-е место в списке.

США вновь заняли первое место среди стран с наибольшим количеством граждан-миллиардеров: их рекордное число составило 813 человек с суммарным состоянием $5,7 трлн (по сравнению с 735 и $4,5 трлн в 2023 году соответственно).

Второе место сохранил Китай с 473 миллиардерами (включая Гонконг, отдельно он занимает 9-е место с 67 миллиардерами) с общим состоянием $1,7 трлн. Число миллиардеров Индии выросло до 200 человек ($954 млрд), что является рекордным показателем за всю ее историю.

Германия и Россия заняли четвертое и пятое места по числу миллиардеров — 132 ($644 млрд) и 120 ($537 млрд) соответственно.

66% мировых миллиардеров сами основали или соучредили свою компанию или набрали собственное состояние, а не унаследовали его, по сравнению с 69% в 2023 году.