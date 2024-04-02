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Для ИИ разработали новый язык программирования

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  • 2.04.2024, 20:17
  • 2,696
Для ИИ разработали новый язык программирования

Он может стать прорывом.

Разработчики создали прорывной язык программирования, который сделает ИИ гораздо умнее, и сделали его общедоступным.

Они выложили в открытый доступ основные компоненты Mojo, языка программирования, предназначенного для написания программ для искусственного интеллекта (ИИ).

Компоненты Mojo составляют так называемую стандартную библиотеку языка. Сам Mojo позиционируется как продвинутая альтернатива Python, с которым практически полностью совместим.

По словам авторов проекта, программа, написанная на Mojo, может работать до 68 тыс. раз быстрее, чем если бы она была реализована с использованием Python. В результате значительно повышается эффективность приложений, основанных на ИИ.

Специалисты предполагают, что компании-разработчики, получившие доступ к новому языку, могут активнее заняться созданием новых вариантов ИИ и приложений.

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