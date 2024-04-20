ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста 6 20.04.2024, 8:24

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В Запорожской области.

Вооруженные силы Украины уничтожили российского пропагандиста и военного корреспондента Семена Еремина. FPV-дрон сбросил на него снаряд, от разрыва которого Еремин погиб.

Об этом сообщили росСМИ, передает focus.ua.

«Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса боеприпаса с беспилотника он получил ранения, впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Российские медиа уточнили, что Еремина убили на территории Запорожской области, где он снимал пропагандистский ролик.

Другой пропагандист и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил глубокие соболезнования семье и коллегам корреспондента Семена Еремина.

Что известно о Еремине

Семен Еремин с 2017-го года работал специальным корреспондентом российского пропагандистского издания «Известия».

Он снимал пропагандистские ролики в Мариуполе, на Азовстали, в Марьинке. Кроме того, он был в Волновахе, и вместе с ротацией штурмовиков вошел в оккупированный россиянами город. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков.

Примечательно, что именно Еремин сделал первые на российском телевидении сюжеты о расчетах FPV-дронов, от одного из которых и погиб.