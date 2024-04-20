Тихановская встретилась с министрами иностранных дел стран «Большой семерки» 6 20.04.2024, 13:08

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Какие вопросы обсуждались?

Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел ключевых западных стран на саммите «Большой семерки» на итальянском Капри.

«Я подняла вопрос защиты нашей независимости. Беларусь не должна стать утешительным призом для Путина. С государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы обсудили поддержку для Украины и Беларуси. Он интересовался судьбой политзаключенных и тем, что еще мы можем сделать для их освобождения», – говорит Светлана Тихановская.

Также она разговаривала с верховным представителем Евросоюза, министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Канады и Италии. С европейскими дипломатами представительница Беларуси обсуждала финансирование белорусских СМИ и организаций, помощь бывшим политзаключенным и семьям политзаключенных.

Кроме того, Светлана Тихановская говорила о привлечении Лукашенко и его пособников к ответственности и просила отделять белорусов от режима. Участники саммита приняли совместное заявление, в котором упомянули Беларусь:

«Мы продолжаем осуждать соучастие режима Беларуси в войне России против Украины. Мы выражаем нашу неизменную озабоченность в связи с продолжающимися репрессиями режима в отношении независимых СМИ, гражданского общества, а также оппозиции и граждан, мирно выражающих свои взгляды. Мы осуждаем жестокое обращение с политзаключенными и просим их немедленного и безусловного освобождения».

Сейчас в Группе семи председательствует Италия. Министр иностранных дел именно этой страны Антонио Таяни и пригласил Светлану Тихановскую на саммит.

По итогам саммита Светлана Тихановская пообещала, что будет делать все возможное, чтобы вопрос Беларуси не уходил из международной повестки дня.