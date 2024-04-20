Российская С-300, купленная Ираном, не смогла защитить себя во время удара Израиля 20.04.2024, 13:55

Опубликован снимок со спутника.

Израиль смог повредить российскую систему ПВО С-300 в Иране, свидетельствует спутниковый снимок иранской военной базы.

Российский комплекс, который Тегеран покупал специально для защиты от воздушных атак, оказался неэффективен, сказали высокопоставленные источники из числа американских военных журналистке Fox News Дженнифер Гриффин, пишет «Агентство».

Израиль атаковал Иран утром в пятницу. Спутниковые снимки с места удара по авиабазе в Исфахане проанализировали журналисты The New York Times. На фото видно, что Израилю удалось повредить радиолокационную станцию, которую комплекс С-300 использует для отслеживания целей. Это, как отмечает газета, важнейшая часть системы ПВО.

Для нападения использовались ракеты и беспилотники, которые были направлены специально на систему ПВО, рассказали Гриффин источники. «Это было послание иранцам: «Мы можем дотянуться до вас». Российские системы ПВО оказались неэффективными», — пишет она со ссылкой на собеседников.

Тегеран покупал системы С-300, чтобы предотвращать удары Израиля, США или стран Персидского залива по целям в Иране, говорится на сайте проекта «Ракетная угроза» американского Центра стратегических и международных исследований.

Системы С-300 были развернуты в Иране в 2019 году. Иран использует их для защиты в том числе ядерных объектов. Такие объекты есть и рядом с базой в Исфахане, по которой был нанесен удар.

После поставки С-300 Тегеран проявляет интерес к покупке более современных систем С-400. Некоторые модификации этих систем способны сбивать стелс-истребители. В 2023 году иранская делегация в России даже посетила экскурсию по производящему С-400 заводу, писала The Washington Post.