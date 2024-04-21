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Ликвидация Ту-22М3: Россия потеряла кое-что ценнее бомбардировщика

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  • 21.04.2024, 8:23
  • 13,654
Ликвидация Ту-22М3: Россия потеряла кое-что ценнее бомбардировщика

Полковник ВСУ раскрыл подробности.

На днях Украина впервые сбила российский бомбардировщик Ту-22М3. Однако РФ могла потерять кое-что ценнее, чем сам самолет, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Речь идет об экипаже.

«Лет 8 идет подготовка экипажа, слетанность до определенных механизмов. Сам по себе самолет и час полета на самолете очень дорогой. То есть он заправляется более чем 50 тоннами керосина – одна железнодорожная цистерна "входит" в этот самолет, чтобы он мог пролететь определенное время», – рассказал он в эфире телеканала «Киев24».

Свитан отметил, что сам самолет очень тяжелый. Он весит около 100 – 120 тонн.

«Естественно, тренировочные, контрольные полеты становятся очень дорогими. Поэтому каждый летчик – на вес золота. Иногда подготовка экпикажа дороже, чем стоимость самого самолета», – резюмировал военный летчик-инструктор.

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