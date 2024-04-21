Ракеты поразили российский корабль в бухте Севастополя 7 21.04.2024, 10:33

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На судне вспыхнул пожар.

В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром 21 апреля в бухте на Северной стороне произошел пожар после взрывов. Россияне при этом утверждают, что якобы «отбили» украинскую ракетную атаку.

Позже оккупанты заявили о ракетной атаке на корабль.

В сети пишут, что Крымский мост закрыли, а в бухте Севастополя прогремели взрывы. Люди заявляют, что видят «много дыма».

В Крыму сейчас объявлена оккупантами ракетная опасность.

На севере Севастополя помчались пожарные машины. Предварительно, в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Позже «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, якобы «на одном из кораблей военные отбили атаку противокорабельной ракеты».

Начался пожар, как сообщается, от упавших осколков.

Видео с места инцидента сняли и опубликовали в сети очевидцы.

«Ракета въ*бала в пароход. Видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения»,— говорит очевидец ракетного удара за кадром.

Телеграм-канал движения сопротивления «Атеш» подтвердил, что в Крыму слышали взрывы. Это произошло около 8:30 воскресенья. По данным партизан, у захватчиков есть несколько «двухсотых» и много «трехсотых».

Детали об атаке по Севастополю появятся позже, добавили партизаны.

Мониторинговый канал «Крымский ветер» со ссылкой на своего подписчика пишет, что в Сухарной бухте Севастополя, вероятно, есть попадание по спасательному судну «Коммуна».

«Коммуна» — раритет, старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, которое фактически находится на вооружении и выполняет боевые задачи. Введено в эксплуатацию в 1915 году», — говорится в посте.