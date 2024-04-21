BILD: Российский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить из комплекса Patriot 4 21.04.2024, 10:57

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Немецкий аналитик восстановил картину удара.

Российский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить из комплекса Patriot.

К такому выводу пришел эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик возвращался на базу в Моздоке после очередного обстрела Украины.

Он рухнул близ хутора Богомолов в Ставропольском крае. Минобороны РФ утверждает, что к падению привела техническая неисправность. Репке считает это «крайне маловероятным» и отмечает, что на видео у самолета горит правый двигатель.

Ранее ВСУ удавалось сбить из Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По данным BILD, дальнобойность Patriot на вооружении Украины — около 200 км. Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой ВСУ. Как предполагает Репке, украинская ракета задела самолет раньше, чем он упал.

Экипаж пытался спасти машину и смог пролететь около 170 км за несколько минут с подбитым двигателем, но затем она все же рухнула. Потому пилоты и успели катапультироваться.