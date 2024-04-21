ВСУ прокомментировали удар по российскому кораблю в бухте Севастополя 21.04.2024, 12:41

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РФ «подставила» свое судно.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины отреагировали на взрыв в оккупированном Севастополе.

Утренние события прокомментировал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили о ситуации в Крыму.

«Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это, в принципе, у них такая тактика, почти новая. Во-вторых, с позиции Военно-морских сил могу лишь отметить, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры нашего врага в нашем Крыму», - подчеркнул Плетенчук.

Сегодня утром в Севастополе оккупационные «власти» объявили о воздушной тревоге. В сети распространялась информация о взрывах. Россия сняла с места пожарные машины.

Позже появились данные о возможном ударе по одному из кораблей оккупантов. Также сообщалось о перекрытии движения на незаконном Крымском мосту.

По предварительным данным, возможен удар по кораблю ВМС РФ «Коммуна». Речь идет о спасательном судне для подводных лодок.