Эксперт: ВСУ поразили в Севастополе уникальную цель 6 21.04.2024, 13:51

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Не менее редкую, чем ракетный крейсер «Москва».

Поступающая из оккупированного Крыма информация об уничтожении российского спасательного судна «Коммуна», с большой долей вероятности, достоверная, поскольку фрагменты конструкции корабля с места взрыва на видео совпадают с остальными снимками.

Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

«Информация о том, что сегодня утром в Севастополе, в Сухарной бухте, был нанесен удар по спасательному судну «Коммуна», в целом, заслуживает доверия. На видео, публикуемом в открытых источниках, можно распознать ряд присущих «Коммуне» элементов», - отмечает он.

По словам эксперта, «Коммуна» - это единственное в своем роде спасательное судно подводных лодок в составе ВМФ РФ.

«Другого такого попросту нет. Но, что самое интересное, строилось оно не в Российской Федерации, не в СССР, а в период Российской Империи! Судно было заложено в 1912-м, введено в строй в 1915-м... С тех пор подобное судно так и не было построено, а это продолжало эксплуатироваться. Если официально подтвердится уничтожение «Коммуны», то это не менее уникальная цель, нежели ракетный крейсер «Москва», но при этом еще и раритетная! Ждем подтверждения с нетерпением!» - отмечает он.