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Стало известно, что горело в пункте пропуска «Мядининкай»

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  • 21.04.2024, 16:16
  • 3,690
Стало известно, что горело в пункте пропуска «Мядининкай»

Из-за пожара пункт пришлось временно закрыть.

Литва рассказала, что именно горело в пункте пропуска «Мядининкай». На этой неделе из-за пожара пункт приходилось временно закрывать.

«Пожар начался во время досмотра Porsche Cayenne. Вначале загорелся автомобиль, от него загорелись ангар и административная часть здания», — сообщили в полицейском управлении.

Оказалось, что загоревшийся автомобиль перевозил контрабандные сигареты.

После пожара движение на пункте пропуска «Мядининкай» возобновилось.

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