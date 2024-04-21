Стало известно, что горело в пункте пропуска «Мядининкай»2
- 21.04.2024, 16:16
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Из-за пожара пункт пришлось временно закрыть.
Литва рассказала, что именно горело в пункте пропуска «Мядининкай». На этой неделе из-за пожара пункт приходилось временно закрывать.
«Пожар начался во время досмотра Porsche Cayenne. Вначале загорелся автомобиль, от него загорелись ангар и административная часть здания», — сообщили в полицейском управлении.
Оказалось, что загоревшийся автомобиль перевозил контрабандные сигареты.
После пожара движение на пункте пропуска «Мядининкай» возобновилось.