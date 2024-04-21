СМИ: В бухте Севастополя, помимо «Коммуны», могли подбить еще одну «жирную цель» 2 21.04.2024, 17:36

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OSINT-аналитики проанализировали спутниковые снимки.

Утром 21 апреля порт оккупированного Севастополя (Крым) попал под ракетный удар Украины. Известно, что в результате атаки загорелся корабль «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ). Однако он мог быть не единственной «жертвой» сегодняшнего удара.

Как пишет dialog.ua, об этом сообщила OSINT-команда «КіберБорошно».

Эксперты проанализировали спутниковые снимки причала №15 бухты Голландия за сутки до атаки. Согласно этим кадрам, рядом с пострадавшей «Коммуной» находился большой десантный корабль (БДК). Скорее всего, именно он и был главной целью удара.

Речь идет о БДК проекта 775. Предположительно, это может быть «Ямал». Пострадал ли он, на данный момент неизвестно.

Ранее OSINT-эксперты подтвердили информацию о том, что в результате украинской атаки возник пожар на спасательном корабле «Коммуна» ЧФ России. Это удалось сделать благодаря видео с места пожара.

Насколько серьезно пострадал этот корабль, неизвестно. Оккупанты уверяют, что якобы возник незначительный пожар в результате падения обломков ракеты. Однако доверия к этой информации нет.

«Коммуна» - это старейшее военное судно в мире, которое находится на вооружении. Оно было спущено на воду в 1913 году. Россияне до сих пор используют его в военных целях.