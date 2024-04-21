ВСУ успешно протестировали беспилотник Vampire с инновационным снарядами 21.04.2024, 19:34

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Особенно эффективен против пехоты врага.

К беспилотнику Vampire, используемому подразделениями Вооруженных Сил Украины, успешно опробовали новые типы снарядов. Они могут быть как фугасные, так и кумулятивные и обладать осколочным действием. Видео с демонстрацией показали Силы обороны юга Украины, пишет zn.ua.

Украинский беспилотник Vampire может переносить примерно 15 кг военного груза. Такой мощный беспилотник может оснащаться новыми типами вооружения – фугасными и кумулятивными осколочными снарядами. Они используются для поражения живой силы оккупантов. Радиус действия беспилотника до 10 км.

Фугасный снаряд может поражать неприятеля на расстоянии до 20 метров.