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ВСУ успешно протестировали беспилотник Vampire с инновационным снарядами

  • 21.04.2024, 19:34
  • 2,678
ВСУ успешно протестировали беспилотник Vampire с инновационным снарядами

Особенно эффективен против пехоты врага.

К беспилотнику Vampire, используемому подразделениями Вооруженных Сил Украины, успешно опробовали новые типы снарядов. Они могут быть как фугасные, так и кумулятивные и обладать осколочным действием. Видео с демонстрацией показали Силы обороны юга Украины, пишет zn.ua.

Украинский беспилотник Vampire может переносить примерно 15 кг военного груза. Такой мощный беспилотник может оснащаться новыми типами вооружения – фугасными и кумулятивными осколочными снарядами. Они используются для поражения живой силы оккупантов. Радиус действия беспилотника до 10 км.

Фугасный снаряд может поражать неприятеля на расстоянии до 20 метров.

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