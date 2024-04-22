Литовским силовикам на границе с Беларусью выдадут пулеметы 3 22.04.2024, 7:49

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Охрану границы усилят.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что договорился с министром внутренних дел Агне Билотайте о комплексном усилении охраны границы. Об этом сообщает Delfi.

В частности, он предложил в кратчайшие сроки выдать пограничникам пулеметы и укрепить некоторые участки границы.

«Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения <…>. Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур Министерства внутренних дел (МВД), которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов», — сказал он.

Кащюнас добавил, что хотел бы реализовать этот план к концу лета - началу осени, также он признался, что министерства обдумывают вариант установки на границе железобетонных ежей, «зубов дракона», «испанских лошадей».

По его словам, деньги на это уже выделены, сейчас он работает над тем, чтобы ускорить процедуры.

Кроме того, глава Минобороны Литвы одним из приоритетов своей деятельности назвал создание сети общедоступных стрельбищ, чтобы «людям было где тренироваться».