Бойцы НГУ уничтожили штурмовую группу и технику россиян 22.04.2024, 9:46

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Мощные кадры с Запорожского направления.

Российские оккупационные войска понесли очередные потери на Запорожском направлении. Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу и технику путинской армии.

Как пишет obozrevatel.com, мощные кадры показала пресс-служба НГУ.

«На Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда ЦСП «Омега» провели удачную охоту на россиян в ночное время суток», - говорится в сообщении.

Сменив свою тактику, вражеские штурмовые подразделения начали использовать тепловые накидки для скрытого движения ночью. Но благодаря совместной работе разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу российских оккупантов и их технику.