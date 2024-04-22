Появились первые фото электрического внедорожника Kia EV5 GT 22.04.2024, 10:53

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Выглядит футуристично.

Новый электрический кроссовер EV5 GT был официально анонсирован в прошлом году и, хотя его официальный запуск еще не состоялся, на сайте Минпроминформтехнологий Китая уже появились фотографии автомобиля.

Согласно предварительным данным, EV5 GT оснащен передним электродвигателем мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 229 Нм, а сзади — еще одним двигателем на 98 л.с. и 125 Нм. Однако непрерывная мощность ниже: 83 л.с. на передней оси и 64 л.с. на задней.

Автомобиль обладает полным приводом, весит 2200 кг и оснащен 20-дюймовыми колесами с шинами 255/45 R20.

По размерам, EV5 GT чуть короче, но выше, чем EV6 GT, его длина 4100 см ширина 1,8 м и высотой 1,7 м. Колесная база также короче — 2,74 м

EV5 был представлен в октябре прошлого года. Стоит отметить, что EV5 GT имеет передний привод и работает на электрической архитектуре на 400 В, в отличие от EV6 GT, который имеет задний привод и работает на 800 В архитектуре.

Также в 2025 году ожидается запуск еще одного электрического кроссовера — EV9 GT.