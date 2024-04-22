Для «элиты» РФ создали спецподразделение вдали от фронта 22.04.2024, 12:57

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Там они могут безопасно продемонстрировать преданность Кремлю.

Для московской «элиты» создали специальное подразделение вдали от фронта. Там они могут безопасно продемонстрировать преданность Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, муж известной российской блогерши Елены Блиновской вступил в подразделение российской армии, пытаясь не допустить попадания Блиновской в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Алексей Блиновский 16 апреля 2024 года был сфотографирован во время службы в специально созданной воинской части ВС РФ «Барс Каскад» возле Украины.

По данным британской разведки, это подразделение было создано заместителем председателя Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным. Подразделение в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами, как правило, вдали от линии фронта. Оно активно с октября 2022 года, и в нее вошли как минимум 10 членов партии «Единая Россия» и сыновья кремлевских VIP-персон. Сообщается, что зачисленным VIP-персонам предоставляются дополнительные средства защиты.

«Зачисление в «Барс Каскад», вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально снискать благосклонность Кремля», - отмечают в Минобороны Британии.