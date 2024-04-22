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Для «элиты» РФ создали спецподразделение вдали от фронта

  • 22.04.2024, 12:57
  • 1,412
Для «элиты» РФ создали спецподразделение вдали от фронта

Там они могут безопасно продемонстрировать преданность Кремлю.

Для московской «элиты» создали специальное подразделение вдали от фронта. Там они могут безопасно продемонстрировать преданность Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, муж известной российской блогерши Елены Блиновской вступил в подразделение российской армии, пытаясь не допустить попадания Блиновской в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Алексей Блиновский 16 апреля 2024 года был сфотографирован во время службы в специально созданной воинской части ВС РФ «Барс Каскад» возле Украины.

По данным британской разведки, это подразделение было создано заместителем председателя Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным. Подразделение в основном участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами, как правило, вдали от линии фронта. Оно активно с октября 2022 года, и в нее вошли как минимум 10 членов партии «Единая Россия» и сыновья кремлевских VIP-персон. Сообщается, что зачисленным VIP-персонам предоставляются дополнительные средства защиты.

«Зачисление в «Барс Каскад», вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально снискать благосклонность Кремля», - отмечают в Минобороны Британии.

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