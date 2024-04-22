Полковник ВСУ: В историческом пакете помощи США есть уникальная вещь 22.04.2024, 12:58

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Украина может обвалить южный плацдарм российской армии.

В субботу Конгресс США проголосовал за пакет военной помощи Украине.

Сможет ли теперь Киев остановить российское наступление, которое готовится в ближайшее время? Об этом сайт Charter97.org спросил украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa.

— Вполне возможно, но все будет зависеть от того, какое оружие и как быстро поступит. В целом, если оценивать этот последний пакет помощи, который мы делим на военную и финансовую часть, то он самый большой на третьем году войны РФ с Украиной.

Подчеркну, что в этом пакете есть одна очень уникальная вещь. Конгресс США законом прописал выделение Украине ракет ATACMS.

— Что это оружие может изменить?

— Это очень серьезно оружие. На складах есть около двух тысяч ракет ATACMS разной модификации. Украинцы, как операторы установок M142 HIMARS и M270, вторая страна в мире. У нас есть, с чего эти ракеты запускать. Важно, чтобы этих ракет были сотни.

Недавний удар по аэродрому возле Джанкое показал, что мы фантастически умеем их применять и ними управлять.

В начале лета должны появиться истребители F-16. Надеюсь, что в этом пакете США будет много оружия к F-16. В первую очередь — дальнобойные ракеты и тяжелые бомбы. Тогда сдержанный оптимизм выйти, условно говоря, к Молочному Лиману у нас есть. То есть обвалить южный плацдарм.

Уверен, что оружие поступит как можно скорее.

— С чем связана ваша уверенность?

— Расходы делятся на три программы. Одна из них — передача Украине оружия со складов США. В Европе есть огромный контингент оружия (Германия, Польша). Как только появятся средства на его замещение, то это оружие немедленно будет отправлено в Украину.

Мое мнение, что уже к концу следующей недели оружие точно появится. Принято историческое решение.

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