Нелегалы на границе с Беларусью повредили автомобиль польских пограничников 1 22.04.2024, 13:58

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Мигранты бросали в пограничников ветки и камни.

C 19 по 21 апреля 326 нелегалов пытались попасть из Беларуси в Польшу, сообщили в погранслужбе Польши.

Мигранты бросали в пограничников ветки и камни, повредили служебный автомобиль и разбили в нем стекло.

Были задержаны десять курьеров, перевозивших мигрантов, среди них граждане Беларуси, Украины, Эстонии и Марокко.

19-21.04 na granicy z 🇧🇾odnotowano 3⃣2⃣6⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. W kierunku patroli SG i WP rzucano konarami i kamieniami. Uszkodzono pojazd SG. Za pomocnictwo zatrzymano🔟"kurierów", obywateli 🇺🇦🇲🇦🇧🇾🇪🇪. pic.twitter.com/ey7eltaWyp — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 22, 2024

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа 2023-го года (Литва решила закрыть https://charter97.org/ru/news/2024/3/1/585718/) два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.