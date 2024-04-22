«Вагнеровцы» в Беларуси проводят учения для курсантов 22.04.2024, 18:09

Детали.

Наемники из бывшей частной военной компании «Вагнера» в Беларуси занимаются обучением местных курсантов из университета.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что «вагнеровцы» провели учения на военном стрельбище «Борщевка» Речицкого района Гомельской области.

На них курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта учили стрелять из АК-74.

Центр национального сопротивления объясняет, что режим диктатора Александра Лукашенко проводит последовательную политику милитаризации собственного населения.

«Вагнеровцы» перебрались в Беларусь в прошлом году, когда главарь ЧВК Евгений Пригожин пытался провести мятеж в РФ. Позже самолет с Пригожиным взорвался в России и официальные власти в Москве признали его погибшим.

Наемников из ЧВК начали вербовать в ряды Росгвардии, однако британская разведка в феврале сообщала, что в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК «Вагнера».

Позже стало известно, что часть наемников находящихся в Беларуси ЧВК «Вагнера» могла быть переброшена в российский город Ростов-на-Дону.