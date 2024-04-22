Лукашенко отказался верить, что в Беларуси нет крупных месторождений нефти 28 22.04.2024, 18:25

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Диктатор приказал новому главе Минприроды «копать и искать».

Александр Лукашенко потребовал от нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка найти нефть и полезные ископаемые в стране.

«Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте», — цитирует БелТА узурпатора.

Лукашенко отметил, что не верит в то, что в Беларуси нет крупных нефтяных месторождений.

Он добавил, что в сфере разведки и добычи нефти в стране работает только одна компания, но несмотря на хорошие показатели, ей необходима конкуренция. «Не мы придумали — конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее», — заключил Лукашенко.