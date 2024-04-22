Компания MG создала авто, которое разгоняется до сотни за 1,9 секунды 2 22.04.2024, 19:35

Модель выглядит как нечто из будущего.

Бренд MG привезет на Пекинское автошоу гиперкар под названием EXE181. Модель выглядит как нечто из будущего, и, скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем подобные проекты станут серийными, передает «Онлайнер».

Гиперкар имеет крайне низкий драг-коэффициент (0,181), пишет Motor1. Это не самый выдающийся показатель из всех, но включить EXE181 в число наиболее аэродинамичных автомобилей можно. Внутри есть место лишь для пилота.

Чтобы с места разогнаться до 100 км/ч, машине нужно всего 1,9 секунды (так, по крайней мере, уверяет производитель). Также представители марки смело заявляют, что EXE181 «бросает вызов рекорду скорости». Правда, пиковое значение, которого может достичь концепт-кар, они не назвали. Кроме того, подробностей о силовой установке также нет (предполагается, что она состоит из четырех электродвигателей и выдает более 1000 л. с.).