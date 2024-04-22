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Компания Tesla снизила цены на электромобили

  • 22.04.2024, 21:31
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Компания Tesla снизила цены на электромобили

В каких странах.

Компания Tesla снизила цены на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах. Об этом сообщает MarketWatch.

Отмечается, что в США на $2000 снижены цены на бюджетный кроссовер Model Y и премиальные кроссовер Model X и седан Model S. Также компания снизила стоимость системы помощи водителя Full Self-Driving (автопилот) до $8 000 с $12 000.

В Китае Tesla примерно на $2000 снизила цены на бюджетный автомобиль Model 3, а также Model Y, Model X и Model S.

Кроме того, снижена стоимость некоторых моделей в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

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