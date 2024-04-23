закрыть
23 апреля 2024, вторник, 8:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские военные ударили ракетой Х-59 по Белгородской области

  • 23.04.2024, 7:47
  • 2,490
Российские военные ударили ракетой Х-59 по Белгородской области

В 92 км от границы с Украиной.

ВС РФ уронили боеприпас в Белгородской области. Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле была обнаружена ракета Х-59. Об этом сообщает российское медиа ASTRA.

Сообщается, что ракета упала в 92 км от границы с Украиной. Российским оккупантам пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет.

«Ранее мы насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле», — отметили журналисты.

Отмечается, что «власти предпочитают это скрывать». Правда, иногда это не удается сделать. Поэтому они называют падения боеприпасов «нештатным сходом».

Что такое Х-59

Х-59 — это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов.

Напомним, 9 апреля также сообщалось, что ВС РФ сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на магазин в оккупированном городе на Донбассе. Российский боеприпас упал на продуктовый магазин в оккупированном городе Енакиево Донецкой области, однако не сдетонировал.

Также 2 апреля сообщалось, что ВС РФ «уронили» авиабомбу возле вокзала в захваченном Рубежном. По данным властей Луганской области, вражеский истребитель «не удержал» снаряд в районе железнодорожного вокзала, но количество жертв умалчивается. Уцелевших эвакуировали и держат вместе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников