Российские военные ударили ракетой Х-59 по Белгородской области 23.04.2024, 7:47

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В 92 км от границы с Украиной.

ВС РФ уронили боеприпас в Белгородской области. Так, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле была обнаружена ракета Х-59. Об этом сообщает российское медиа ASTRA.

Сообщается, что ракета упала в 92 км от границы с Украиной. Российским оккупантам пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет.

«Ранее мы насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле», — отметили журналисты.

Отмечается, что «власти предпочитают это скрывать». Правда, иногда это не удается сделать. Поэтому они называют падения боеприпасов «нештатным сходом».

Что такое Х-59

Х-59 — это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия. Предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов.

Напомним, 9 апреля также сообщалось, что ВС РФ сбросили авиабомбу ФАБ-1500 на магазин в оккупированном городе на Донбассе. Российский боеприпас упал на продуктовый магазин в оккупированном городе Енакиево Донецкой области, однако не сдетонировал.

Также 2 апреля сообщалось, что ВС РФ «уронили» авиабомбу возле вокзала в захваченном Рубежном. По данным властей Луганской области, вражеский истребитель «не удержал» снаряд в районе железнодорожного вокзала, но количество жертв умалчивается. Уцелевших эвакуировали и держат вместе.