Лукашенко ввел новые ограничения для бизнеса из «недружественных» стран 2 23.04.2024, 8:20

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Беларусь вводит очередные ужесточения для компаний из «недружественных» стран, которые работают на белорусском рынке. Для них установили ограничения на выплату прибыли и дивидендов. Они будут действовать до конца 2025 года. До сих пор у инвесторов из «недружественных» стран таких стран не было ограничения по выводу этих средств.

Ограничение начинает работать, если прибыль или дивиденды, которые захочет распределить инвестор из «недружественной» страны, превысит 80 тысяч базовых величин (на сегодня это 3,2 млн рублей). При этом этот лимит — на один календарный год, причем на всех, между кем в компании будут делить эти деньги.

Но иностранные инвесторы могут обойти это ограничение — получить разрешение белорусских властей на выплату прибыли или дивидендов сверх этой суммы. Такое одобрение будут выдавать облисполкомы и Мингорисполком.

Но, чтобы получить такое разрешение, надо выполнить несколько условий. К примеру, среди них есть такое: чтобы прибыль и дивиденды, которые компания из «недружественной» страны хочет распределить, не превышали 50% от средних прямых инвестиций на чистой основе за пять лет.

Еще одно условие — численность работников должна быть не меньше, чем 70% к такому же периоду прошлого года. Похоже, чиновники хотят подстраховать работников таких компаний от увольнений. Также у иностранного инвестора не должно быть задолженности по кредитам, которые были выданы Банком развития Беларуси.

Есть также другие условия, которые нужно выполнить инвестору из «недружественной» страны, чтобы ему разрешили обойти ограничение по сумме прибыли и дивидендов, которые он хочет распределить.

Напомним, в ноябре 2022 года в Беларуси существенно ограничили права иностранных владельцев компаний, включенных в перечень юрлиц, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Такие компании не могут реорганизовывать, из них нельзя выходить, а органам власти запрещено регистрировать соответствующие изменения или новые юрлица после реорганизации.

С 31 июля 2023 года Беларусь обновила список причин, по которым будет вводить санкции против «недружественных» стран, а также организаций и отдельных физлиц из этих государств. Это предусмотрено специальным законом, который подписал Александр Лукашенко.

Также с 1 апреля этого года и до конца 2026-го беларусские власти ввели ставку налога на дивиденды в 25% для иностранных организаций, которые не осуществляют деятельность в Беларуси через постоянное представительство, а их офисы находятся в «недружественных» странах. До нынешних изменений эта ставка зачастую была на уровне 15% (но в отдельных случаях ниже).