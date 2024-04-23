Россия ударила по телебашне в Харькове накануне звонка Байдена 1 23.04.2024, 9:01

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Назван тип ракеты, использованной для атаки.

Ракетный удар по телебашне в Харькове, который состоялся вечером 22 апреля, произошел накануне разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

«Российские террористы снова ударили по Харькову — по телебашне. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации», — отметил Зеленский.

Он уточнил, что удар произошел именно накануне его разговора с президентом США Джо Байденом.

«Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите — нуждаются в «петриотах» (системах ПВО, — ред.). И в то же время нужно наносить максимальные поражения всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики», — пояснил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что сейчас в Харькове продолжается работа над восстановлением сигнала.

Что известно об ударе по телебашне в Харькове

22 апреля во время воздушной тревоги в Харькове российские оккупанты атаковали телевизионную инфраструктуру города. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела телебашни есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Также журналисты опубликовали кадры с непосредственного места падения телевизионной башни.

Позже пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила, что оккупанты, вероятно, атаковали харьковскую телебашню ракетой Х-59, а временно исполняющий обязанности министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев сообщил, что сейчас продолжаются технические работы по восстановлению вещания.

«Враг целенаправленно и сознательно разрушает телевизионную инфраструктуру, стремясь запугать украинцев и погрузить в информационный вакуум. Напрасно, ведь правда победит», — написал Карандеев в Facebook.

Во время российской атаки сотрудники телебашни находились в укрытии. По словам Олега Синегубова, человеческих жертв нет.