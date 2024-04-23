Для Украины нашли еще четыре батареи Patriot 1 23.04.2024, 10:05

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Раскрыта схема передачи с гарантиями США.

Ведутся переговоры по предоставлению Украине дополнительных систем Patriot, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша, министров иностранных дел, задача - это готовить решения. И сейчас в разработке уже - я говорил три на прошлой неделе, а сегодня был у меня последний разговор, и я понимаю, что уже у нас есть «на радаре» 4 конкретных батареи, если мы говорим о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами, и США», - сказал Кулеба в эфире телемарафона.

В то же время он подчеркнул, что уже не раз говорил партнерам и коллегам, что «уже нет сил терпеть переговоры», и нужно принимать уже решения.

«Все все знают, наша задача сейчас - ускорить принятие решений. Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь. Это положительный для Украины результат», - заверил министр.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом ранее, и тема ПВО была основной темой.

«Поэтому решения на уровне лидеров будут приняты. Наша задача - ускорять это максимально», - подчеркнул Кулеба.

Греция может передать Украине систему Patriot

Как пишет издание Pronews, Греция может передать Украине ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские «гарантии» против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.

Отмечается, что Афины могут передать одну систему Patriot из двух, которые развернуты в Греции. Правительственные источники издания заявляют, что США предоставили «гарантии» безопасности Греции от турецкой угрозы на время использования Patriot, не уточняя, какие именно «гарантии» предлагаются.

Что говорят в греческом правительстве

Как напомнил пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис, его страна уже оказала ощутимую помощь Украине и ее народу.

«Однако необходимо подчеркнуть, что не будет предпринято никаких действий - и я подчеркиваю это - которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону нашей страны», - заявил пресс-секретарь правительства Греции.

Он добавил, что Греция последовательно опровергала подобные утверждения в прошлом. «И сегодня я решительно подтверждаю нашу позицию», - цитирует его Ekathimerini.