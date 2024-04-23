Удар по телебашне в Харькове: стало известно, когда ее восстановят 23.04.2024, 13:33

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Разрушенную в результате вражеского обстрела конструкцию телебашни в Харькове будут восстанавливать после завершения войны с Россией. Об этом сказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас занимаются ликвидацией последствий обстрела телебашни, но полностью оценить ситуацию возможно только после полного разбора завалов и анализа состояния оборудования.

«Однако уже имеем сдержанные оптимистичные прогнозы... Если мы говорим о восстановлении самой конструкции, то, наверное, это после войны, поскольку ее высота почти 250 метров. Поэтому восстановительные работы с технической точки зрения сейчас, наверное, нецелесообразны», - заявил Синегубов.

По его словам, сейчас устраняются последствия удара оккупантов, чтобы восстановить «функционал, который несла эта башня».

«Это сложности с фактически цифровым телевещанием. Однако там альтернатива есть», - отметил глава ОВА.

Он уточнил, что речь идет о таких альтернативах как Интернет, кабельное телевидение, которое имеет большинство жителей города и прилегающих территорий, спутниковое телевидение. Мобильная связь также есть.

«Относительно той телесвязи, которую получали по устройствам Т2, то сейчас будем думать и уже фактически приступили к устранению последствий. Я полагаю, что в ближайшее время будем иметь по этому направлению положительный результат», - заверил Синегубов.