ВСУ показали, чем ловят оккупантов «на живца» 23.04.2024, 14:14

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Видеофакт.

Украинские бойцы установили флаг на водонапорной башне в поселке Казачьи Лагеря (рядом с Крынками) на левом берегу Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмм-канале лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс».

По его словам, флаг установили бойцы 35-й бригады морской пехоты. Причем сделали это собственноручно, а не с помощью дрона, как это часто бывает сегодня.

«Алекс» отмечает, что российские оккупанты уже получили приказ снять украинский флаг любой ценой. Похоже, украинские защитники уже готовятся встречать тех, кто полезут за флагом.

«Добро пожаловать, вас уже ждут», - написал «Алекс».