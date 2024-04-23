Украинские нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке 23.04.2024, 17:15

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Пленные россияне не успели понять, что произошло.

Украинские военные силами нескольких бригад смогли продвинуться фактически без сопротивления в Серебрянском лесу и вернуть под контроль Украины часть территорий. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Нацгвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Генерал объяснил «виртуозность командиров» украинского войска на примере успехов в районе Серебрянского леса.

«Россияне с сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло», - рассказал он и подчеркнул, что это - «виртуозность командиров».

Он также отметил, что в Национальной гвардии Украины существует батальонно-тактическая группа, которая состоит из определенных подразделений бригад оперативного назначения и успешно отражает вражеские атаки.

«Она хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражает все наступления противника. Мало того, еще и отвоевывает у противника определенные территории», - рассказал он.