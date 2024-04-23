Участников инаугурации Путина заставят сдать ПЦР-тесты 7 23.04.2024, 17:31

Несмотря на окончание пандемии.

Путин продолжает бояться заражения COVID-19, хотя коронавирусные ограничения отменили в стране почти два года назад. Всех гостей, приглашенных на инаугурацию российского диктатора 7 мая, обязали сдать ПЦР-тесты за сутки до мероприятия, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет The Moscow Times.

«У нас инаугурация 7-го. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», — сказал сенатор.

Аналогичное распоряжение вместе с приглашением на церемонию инаугурации получили некоторые губернаторы. Среди них глава Калининградской области. «Антон Андреевич [Алиханов] получил, тест [ПЦР], как обычно, за день», — подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Лысков. То же самое сообщили в администрациях Астраханской и Ульяновской областей.

Ранее на необходимость проходить тест на коронавирус перед инаугурацией Путина пожаловались в Госдуме. Некоторые депутаты заявили, что их заставляют сдавать анализ 5 мая, в день православной Пасхи, хотя они даже не получили официального приглашения на мероприятие.