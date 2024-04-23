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Лукашенко готовится «регулировать» криптовалюту в Беларуси

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  • 23.04.2024, 18:16
  • 2,538
Лукашенко готовится «регулировать» криптовалюту в Беларуси

Вложения и сбережения белорусов под угрозой.

Аналогичные России законы касательно рынка криптовалют могут принять и в Беларуси. В планах режима следующее:

- запрет майнинга криптовалют;

- запрет оборота криптовалюты криптообменникам, биржам и P2P-платформам;

- запрет финансовым организациям проводить операции с криптовалютой;

- ответственность за оплату товаров и услуг криптовалютой;

- создание платформы для конфискованной криптовалюты.

Как подчеркивает читатель сайта Charter97.org Сергей, не секрет, что Лукашненко любит копировать российскую риторику. Поэтому в вопросе «крыпты» поступать будет аналогично. Если в весеннюю сессию в Госдуме РФ примут закон о регулировании обращения криптовалюты, то до конца года, уверен, все вышеперечисленное станет на повестке дня и в Беларуси.

Таким образом возникают не только риски для конфиденциальности и безопасности данных пользователей криптовалютами, но и возможность потерять свои сбережения/вложения.

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