Лукашенко готовится «регулировать» криптовалюту в Беларуси

Лукашенко готовится «регулировать» криптовалюту в Беларуси5
- 23.04.2024, 18:16
- 2,538
Вложения и сбережения белорусов под угрозой.
Аналогичные России законы касательно рынка криптовалют могут принять и в Беларуси. В планах режима следующее:
- запрет майнинга криптовалют;
- запрет оборота криптовалюты криптообменникам, биржам и P2P-платформам;
- запрет финансовым организациям проводить операции с криптовалютой;
- ответственность за оплату товаров и услуг криптовалютой;
- создание платформы для конфискованной криптовалюты.
Как подчеркивает читатель сайта Charter97.org Сергей, не секрет, что Лукашненко любит копировать российскую риторику. Поэтому в вопросе «крыпты» поступать будет аналогично. Если в весеннюю сессию в Госдуме РФ примут закон о регулировании обращения криптовалюты, то до конца года, уверен, все вышеперечисленное станет на повестке дня и в Беларуси.
Таким образом возникают не только риски для конфиденциальности и безопасности данных пользователей криптовалютами, но и возможность потерять свои сбережения/вложения.